04 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
New York Times gazetesi, 28 üyeli Avrupa Birliği'nin (AB) kıta genelindeki çiftçilere destek için uzun yıllardır sürdürdüğü tarım sübvansiyonlarının nasıl kötüye kullanıldığını ortaya koyan bir haber hazırladı.
Gazete, bir yılı aşkın süren araştırmalar sonucunda Orta ve Doğu Avrupa'daki popülist hükümetlerin, AB'den gelen tarım yardımlarını 'modern derebeylerine' benzeyen, kendileriyle bağlantılı iş adamlarına nasıl dağıttığını belirledi.
Gazetenin, aralarında Macaristan, Çekya, Bulgaristan ve Slovakya'nın da bulunduğu 9 ülkede yürüttüğü araştırmanın sonuçları, Brüksel için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.
DENETİM YOK
Haberde, AB bütçesinin yüzde 40'ına denk gelen tarım sübvansiyonlarına yönelik denetim taleplerinin göz ardı edildiği, yardımların nereye ve kimlere yapılacağı konusunda her geçen gün siyasetçilere daha fazla yetki verildiği hatırlatıldı.
İşte araştırmadan göze çarpan bazı satırbaşları:
DEREBEYLİK NEDİR?
Derebeylik, diğer adıyla feodalite, özellikle Avrupa’da 9 ile 13'üncü yüzyıl arasında süren, toprağı ve o toprak üzerinde yaşayan köylüleri bir tek kişinin malı sayan, toprak köleliğine dayanan siyasal düzene denmekte.
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