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        Haberler Dünya AB Komisyonu: Ukrayna ve Moldova, AB üyeliği müzakerelerine fiilen başlamaya hazır | Dış Haberler

        AB Komisyonu: Ukrayna ve Moldova, AB üyeliği müzakerelerine fiilen başlamaya hazır

        AB üyesi ülkelerin liderleri, Aralık 2023'te düzenlenen zirvede Moldova ve Ukrayna ile üyelik müzakerelerini başlatma kararı almıştı. AB Komisyonu sözcülerinden Ana Pisonero konu hakkında yeni yaptığı açıklamada "Komisyon olarak 2 ülke tarafından tüm adımların yerine getirildiğini düşündüğümüzü teyit ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 00:14 Güncelleme: 08.06.2024 - 00:14
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        Ukrayna ve Moldova'nın AB üyeliği
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        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna ve Moldova'nın AB üyeliği müzakerelerine fiilen başlamak için gerekli tüm kriterleri karşıladığını bildirdi.

        AB Komisyonu sözcülerinden Ana Pisonero, günlük basın toplantısında, Ukrayna ve Moldova'nın üyelik sürecine ilişkin sorulara yanıt verdi.

        Pisonero, "Komisyon olarak 2 ülke tarafından tüm adımların yerine getirildiğini düşündüğümüzü teyit ediyoruz." dedi.

        Bu noktadan itibaren ilgili sürecin üye ülkeler nezdinde devam edeceğini aktaran Pisonero, "Karar artık üye devletlerin elinde. Müzakere çerçevesini kabul etmek onlara düşüyor. Bu adım atıldıktan sonra müzakerelerin resmen başlaması için hükümetler arası bir konferans düzenlemek AB Dönem Başkanlığının yetkisindedir." şeklinde konuştu.

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        Politico sitesinin haberinde, Macaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devralacağı 1 Temmuz'dan önce, Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinin fiilen başlatılmasının planlandığı iddia edilmişti.

        AB üyesi ülkelerin liderleri, Aralık 2023'te düzenlenen zirvede Moldova ve Ukrayna ile üyelik müzakerelerini başlatma kararı almıştı.

        Karar, veto edeceğini açıklayan Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından kahve içmek için salondan çıkarılmasıyla alınabilmişti.

        AB liderleri, 27-28 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek zirvede bir araya gelecek.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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        #Avrupa Birliği
        #Ukrayna
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