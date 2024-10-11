AB içişleri bakanları, "Şengen, sınır kontrolleri ve geri göndermeler" gündemiyle toplandı

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AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ve Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter, Lüksemburg'da düzenlenen AB İçişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Pinter, toplantıda ilk olarak AB'nin vizesiz seyahat bölgesi Şengen'in genel durumunu ele aldıklarını belirterek, Şengen bölgesinin "göç baskısı altında olduğunu ve tüm üye ülkelerce öncelik olarak ele alınması gerektiğini" söyledi.

AB'de "yasa dışı göçü" azaltmak için hem Birlik içinde güvenliği artırmak hem de üçüncü ülkelerle işbirliği yapılması gerektiğini vurgulayan Pinter, "Vize kontrollerinin düzgün şekilde yapılmasını istiyoruz. Üst düzey kontroller yaparak AB'ye yasa dışı göçü engelleyebilir ve AB topraklarında işlenen terör saldırılarını ve suç eylemlerini önleyebiliriz." diye konuştu.

REKLAM EES ERTELENDİ Pinter, normalde 10 Kasım itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan ve AB dışı ülkelerden Şengen bölgesine seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital olarak kayıt altına alınmasını sağlayacak Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nin (EES) bazı üye ülkelerce uygulanmaya hazır olmadığı için ertelendiğini duyurdu. AB dönem başkanı olarak önerilerinin "sistemin denenmeye başlanması ve böylelikle ileriye dönük bir adım atılması" olduğunu ifade eden Pinter, "Eğer bilişim sisteminde birtakım sorunlar varsa bu sorunlar mümkün olan en kısa sürede ortaya çıkmalı ve böylece tüm sistem mümkün olan en kısa sürede işler hale gelmelidir." dedi.

Johansson ise "aşamalı geçiş" ihtimalinin öngörülmediğini belirterek, "10 Kasım tarihi artık ihtimal dahilinde değil. Mümkün olan en kısa sürede başlayabileceğimizi umuyorum ancak şu ana kadar yeni bir zaman çizelgesi yok." dedi. - Geri gönderme politikası Toplantıda "AB'nin geri gönderme politikasının" da ele alındığını dile getiren Pinter, "Benim görüşüm çok basit. Kötü adamlar içeri alınmamalı ve eğer içeri alınmazlarsa onları geri göndermek zorunda kalmayız." ifadesini kullandı. REKLAM AB'ye sığınma başvurusu yapan kişilerin üçüncü ülkelere gönderilmesi fikrine ilişkin soruya yanıt veren Johansson da "Bence pireyi deve yapmaya çalışıyorsunuz. AB Komisyonundan gelen bir öneri yok. Bu bağlamda başka hiç kimseden de resmi bir teklif yok. Geri dönüşlerin nasıl artırılacağı konusunda devam eden bir tartışma var." dedi.

- Bulgaristan ve Romanya'nın karadan Şengen'e dahil olması aralıkta görüşülecek Pinter, 31 Mart'ta hava ve deniz sınırı kontrollerinin kaldırıldığı Bulgaristan ve Romanya'nın kara sınırlarında Şengen bölgesine dahil olma talebini de dinlediklerini belirterek, konunun aralıkta düzenlenecek toplantıda ele alınacağını kaydetti. Johansson ise iki ülkenin beklenen yükümlülükleri yerine getirdiklerini dile getirerek, "İyimser düşünüyorum. Umarım bu karar ben hala sorumlu komisyon üyesiyken alınır." ifadelerini kullandı. Almanya'nın başlattığı sınır kontrollerine de değinen Johansson, "AB'deki göç sisteminin çok iyi şekilde yönetilmesi ve üye ülkelerin sınır kontrollerini kaldırmalarına yardımcı olması için Göç ve İltica Anlaşması'nı tam olarak uygulamamız önemli." dedi.