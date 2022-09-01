AB'den Türk vatandaşlarına vize açıklaması

AA

Avrupa Birliği (AB), Schengen vizesi başvurularındaki ret oranlarında görülen artışın dünya genelinde görüldüğünü belirterek, "Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değildir. Vize ret oranlarındaki artış tüm dünyada gözlenen genel bir eğilimdir." ifadesini kullandı.

AB yetkilileri, AA muhabirinin sorusu üzerine vize ret oranları ve AB ülkelerince verilen Schengen vizeleri hakkında bilgi paylaştı.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper'in verdiği bilgiye göre, Türkiye'deki AB ülkelerinin konsoloslukları dünyada en yüksek vize başvurusu alan konsolosluklar arasında ilk 3'te yer alıyor.

AB konsoloslukları, Türkiye'de 2019'da 900 bin, 2020'de Çin'den fazla olarak 229 bin, 2021'de 272 bin başvuru aldı. Bu yıl çok daha yüksek sayılara ulaşılması bekleniyor.

Hipper, Kovid-19 salgınının dünya genelinde Schengen vizelerine yönelik talepte büyük düşüşlere neden olduğunu hatırlattı.

Buna göre, 2019'da 17 milyon olan başvuru sayısı 2021'de 3 milyona indi. Ayrıca neredeyse tüm konsolosluklar personel sıkıntısı çekti ve operasyonel kesintilerle karşılaştı.

Salgındaki hafiflemeden sonra şu anda Schengen vizesine talep yeniden artıyor.

Sözcü Hipper, bunun bazen vize işlemlerine etki ettiğini belirterek, "Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değildir." ifadesini kullandı ve şunları aktardı:

"DÜNYADA GÖZLENEN GENEL BİR EĞİLİM"

"Vize ret oranlarındaki artış tüm dünyada gözlenen genel bir eğilimdir. Türkiye'deki yüksek vize ret oranları da dünya genelindeki bu eğilimi takip etmektedir. Türkiye'de 2021'de yüzde 16,9 olan ret oranı, yüzde 13,4 olan küresel ortalamanın biraz üzerindedir.

Diğer yandan Türk vatandaşlarına verilen çok girişli vizelerin oranı düzenli şekilde artmaktadır. 2014'te yüzde 58,1 olan oran 2021'de yüzde 82,6 olmuştur. Bu oranın küresel ortalaması aynı yıl yüzde 71,7'dir. Bu hem başvuranların hem de konsoloslukların üzerindeki yükü azaltan çok olumlu bir gelişmedir."

Hipper, Türk makamlarının yanı sıra Erasmus öğrencileri ve kamyon şoförleri gibi özellikle kısa süreli Schengen vizesi almak isteyen gruplarla düzenli temas halinde olduklarını bildirdi.

"Aynı zamanda Türkiye'yi vize serbestisi konusunda daha fazla ilerleme göstermeye davet ediyoruz." ifadesini kullanan AB yetkilisi Hipper, eksik kriterlerin yerine getirilmesi için Türkiye'ye yardım etmek üzere somut teklifler yaptıklarını kaydetti.