AB'den Türk vatandaşlarına vize açıklaması

Avrupa Birliği (AB), Schengen vizesi başvurularındaki ret oranlarında görülen artışın dünya genelinde görüldüğünü belirterek, "Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değildir. Vize ret oranlarındaki artış tüm dünyada gözlenen genel bir eğilimdir." ifadesini kullandı.
AB yetkilileri, AA muhabirinin sorusu üzerine vize ret oranları ve AB ülkelerince verilen Schengen vizeleri hakkında bilgi paylaştı.
AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper'in verdiği bilgiye göre, Türkiye'deki AB ülkelerinin konsoloslukları dünyada en yüksek vize başvurusu alan konsolosluklar arasında ilk 3'te yer alıyor.
AB konsoloslukları, Türkiye'de 2019'da 900 bin, 2020'de Çin'den fazla olarak 229 bin, 2021'de 272 bin başvuru aldı. Bu yıl çok daha yüksek sayılara ulaşılması bekleniyor.
Hipper, Kovid-19 salgınının dünya genelinde Schengen vizelerine yönelik talepte büyük düşüşlere neden olduğunu hatırlattı.
Buna göre, 2019'da 17 milyon olan başvuru sayısı 2021'de 3 milyona indi. Ayrıca neredeyse tüm konsolosluklar personel sıkıntısı çekti ve operasyonel kesintilerle karşılaştı.
Salgındaki hafiflemeden sonra şu anda Schengen vizesine talep yeniden artıyor.
Sözcü Hipper, bunun bazen vize işlemlerine etki ettiğini belirterek, "Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değildir." ifadesini kullandı ve şunları aktardı:
"DÜNYADA GÖZLENEN GENEL BİR EĞİLİM"
"Vize ret oranlarındaki artış tüm dünyada gözlenen genel bir eğilimdir. Türkiye'deki yüksek vize ret oranları da dünya genelindeki bu eğilimi takip etmektedir. Türkiye'de 2021'de yüzde 16,9 olan ret oranı, yüzde 13,4 olan küresel ortalamanın biraz üzerindedir.
Diğer yandan Türk vatandaşlarına verilen çok girişli vizelerin oranı düzenli şekilde artmaktadır. 2014'te yüzde 58,1 olan oran 2021'de yüzde 82,6 olmuştur. Bu oranın küresel ortalaması aynı yıl yüzde 71,7'dir. Bu hem başvuranların hem de konsoloslukların üzerindeki yükü azaltan çok olumlu bir gelişmedir."
Hipper, Türk makamlarının yanı sıra Erasmus öğrencileri ve kamyon şoförleri gibi özellikle kısa süreli Schengen vizesi almak isteyen gruplarla düzenli temas halinde olduklarını bildirdi.
"Aynı zamanda Türkiye'yi vize serbestisi konusunda daha fazla ilerleme göstermeye davet ediyoruz." ifadesini kullanan AB yetkilisi Hipper, eksik kriterlerin yerine getirilmesi için Türkiye'ye yardım etmek üzere somut teklifler yaptıklarını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!