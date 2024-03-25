AB'den Apple, Google ve META'ya soruşturma

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Avrupa Birliği’nin rekabet düzenleyicileri, Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında Apple, Alphabet’in Google’ı ve Meta Platformlarına yönelik potansiyel ihlaller nedeniyle ilk soruşturmalarını açtı. AB yürütme organı, bu teknoloji devlerinin DMA altındaki yükümlülüklerine etkin bir şekilde uyum sağlamadığından şüphelendiğini belirtti. Bu, önemli AB teknoloji kurallarının ihlal edilip edilmediğini belirlemek için yapılan bir adımdır.

Bu soruşturmalar, teknoloji şirketlerinin pazar hakimiyetini sınırlamayı ve dijital pazarlarda adil rekabeti teşvik etmeyi amaçlayan DMA’nın uygulanmasında önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

AB rekabet düzenleyicisi, Google Play’deki yönlendirme kuralları ve Google Arama’daki öz tercih uygulamaları, App Store’daki Apple’ın yönlendirme kuralları ve Safari için seçim ekranı, Meta’nın ‘öde veya onayla modeli’ gibi konuları soruşturacak. Komisyon ayrıca, Apple’ın alternatif uygulama mağazaları için yeni ücret yapısı ve Amazon’un pazar yerindeki sıralama uygulamaları ile ilgili soruşturma adımlarını da başlattı. Bu soruşturmalar, teknoloji şirketlerinin pazar hakimiyetini sınırlamak ve dijital pazarlarda adil rekabeti teşvik etmek amacıyla DMA’nın uygulanmasında önemli bir adım olarak görülüyor.