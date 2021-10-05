AB'den ABD'ye 'müttefiklik' mesajı

AA

Von der Leyen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "AB ve ABD yakın dost ve müttefikler. Tüm ortak konular üzerinde birlikte ilerlemeye olan taahhüdümüzü yineledik." ifadelerini kullandı.

Biden ile savunma, iklim, küresel salgın, AB liderlerinin yarın katılacağı zirve öncesinde Batı Balkanlar ve diğer temel jeopolitik konuları ele aldığını bildiren von der Leyen, ayrıca AB-ABD arasında 29 Eylül'de ABD'nin Pittsburg kentinde başlatılan Ticaret ve Teknoloji Ortaklık Konseyi (TTC) ile ilgili de görüştüğünü belirtti.

AA'nın haberine göre; söz konusu konseyin, Fransa'nın ABD ile yaşadığı AUKUS krizi nedeniyle ertelenebileceği gündeme gelmişti.