Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya AB, Azerbaycan, Ermenistan, Fransa ve Almanya'nın temsilcileri Brüksel'de görüştü

        AB, Azerbaycan, Ermenistan, Fransa ve Almanya'nın temsilcileri Brüksel'de görüştü

        Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a düzenlediği antiterör operasyonu sonrası bölgedeki Ermeni güçler silah bırakırken, ateşkesin ardından iki taraf normalleşme süreci için AB'nin merkez kenti Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmeye AB yönetiminin yanı sıra Almanya ve Fransa temsilcileri de katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 18:51 Güncelleme: 26.09.2023 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azerbaycan ve Ermenistan yetkilileri Brüksel'de görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan, Ermenistan, Fransa, Almanya'nın temsilcileri ile Brüksel'de bir araya gelindiğini, tarafların gelecek muhtemel toplantıda normalleşme sürecini ilerletmek için somut adımları görüştüğünü bildirdi.

        AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konsey Başkanı Charles Michel'in danışmanları Simon Mordue ve Magdalena Grono, AB'nin Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Toivo Klaar ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ve Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan arasında bir toplantı yapıldı.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un danışmanı Emmanuel Bonne ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un danışmanı Jens Ploetner'in de katıldığı toplantıda AB Konseyi Başkanı Michel de kısa süreliğine bulundu.

        REKLAM

        Toplantıda AB, tüm gelişmeleri yakından izlediğini, sahadaki gerginliklerin sivillerin durumunu etkilememesi için en üst düzeyde müdahalede bulunduğunu bildirdi.

        AB ayrıca, "uluslararası insani erişime ve insan hakları aktörlerine izin verilmesi, şeffaflık, Azerbaycan'ın Karabağ'da yaşayan Ermenilerle ilgili vizyonu hakkında detaylı bilgi" ihtiyacını vurguladı.

        Hikmet Hacıyev de Azerbaycan'ın yerel halka insani yardım ve güvenlik sağlama planlarını özetledi.

        Hacıyev ve Grigoryan, gelecek muhtemel toplantıda normalleşme sürecini ilerletmek için somut adımlar üzerinde görüşmelerde bulundu.

        Açıklamada, toplantının, 5 Ekim'de İspanya'da Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi marjında Michel ile 4 ülkenin liderleri arasında yapılması planlanan görüşmeye hazırlık için fikir alışverişine olanak sağladığı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Shakira'ya yeni suçlama
        Shakira'ya yeni suçlama
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Habertürk Anasayfa