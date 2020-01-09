A101 çalışma saatleri 2020

A101'in çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. "A101 sabah saat kaçta açılıyor, akşam kaçta kapanıyor?" sorusunun yanıtını arayanlar için A101 mesai saatleri hakkında bilgileri derledik. İşte 2020 yılında A101'in çalışma saatleri...

A101 AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ 2020

A101 Marketlerinin çalışma saatleri, hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet verir. A101 alışveriş marketlerinin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu şubeleri bulunmaktadır.

A101 ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

A101 merkez binası, Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. A101 merkez şubesinin santraline 0216 633 25 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 633 25 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

A101'in çağrı merkezi numarası ise 444 0 101'dir.