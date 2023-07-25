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        Haberler Merak Edilenler A101'e elektrikli moped, airfryer geliyor! 27 Temmuz 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? - Merak Edilenler Haberleri

        A101 aktüel 27 Temmuz kataloğu ile haftanın fırsatları yayımlandı!

        A101 aktüel ürünler kataloğu gündeme geldi. A101 27 Temmuz kataloğu ile haftanın fırsatları dikkat çekti. Bu hafta A101 kataloğunda; küçük ev aletleri, teknolojik ürünler, gıda ve kozmetik malzemeleri, koltuk takımı, beyaz eşyalar alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte A101 aktüel ile indirimli ürünler listesi...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 12:13
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        • 1

          A101 aktüel ürünler listesi gündeme geldi. Alışveriş takipçileri indirimleri yakından takip ediyor. Bu hafta A101'de ev eşyalarından, teknolojik ürünlere, dekorasyon malzemelerinden, temel ihtiyaç kategorilerindeki ürünlere kadar tüm fırsatlar raflarda yerini alıyor. İşte A101 aktüel ürünler güncel katalog...

        • 2

          A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

          Ultra HD 4K Smart Led Tv 16.999 TL

          Ultra HD Android Tv 9.299 TL

          Ultra HD QLED Android Tv 13.299 TL

          32" Uydu Alıcılı Android Smart Led Tv 3.999 TL

          3 Çekmeceli Derin Dondurucu 3.199 TL

          10 Kg Çamaşır Makinesi 8.199 TL

          ST 283 Buzdolabı 6.899 TL

        • 3

          6 Programlı Bulaşık Makinesi 6.599 TL

          Flavel Büro Tipi Buzdolabı 3.199 TL

          Airfryer Yağsız Fritöz 1.599 TL

          Airfryer Pişirme Kağıdı 50'li 39,90 TL

          El Mikseri 229 TL

        • 4

          Saç Kesme Makinesi 259 TL

          Kulak&Burun Kılı Kesme Makinesi 39,90 TL

          Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü 289 TL

          Cyclone Süpürge 1.799 TL

          Çelik Kettle 239 TL

          Şarjlı Su Pompası 79,90 TL

        • 5

          Aprilla Saç Maşası 239 TL

          128 GB Smart USB Bellek 125 TL

          S19 MAX PRO 4 GB / 128 GB Cep Telefonu 3.599 TL

          Bluetooth Kulaklık 199 TL

          Akıllı Saat 249 TL

          Kumandalı LED Lamba 3'lü 129 TL

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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