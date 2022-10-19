A101 aktüel ürünler kataloğunda yeni fırsatlar raflarda yerini alarak alıcılarını bekliyor. A101 aldın aldın fırsatları sürerken bu hafta A101'de SEG bulaşık makinesi ve buzdolabı, Arzum blender, Kiwi türk kahvesi makinesi, ısıtıcı, açılır 6 kişilik masa takımı, yataklı sandıklı 3'lü kanepe ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler tam liste...