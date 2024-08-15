Bu hafta A101'de neler var? A101 aktüel kataloğu ile fiyat listesi açıklandı!
A101'de bu hafta tiny house, çekme karavan, jet ski, beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 15 Ağustos A101 aktüel ürünler listesi...
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A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ve beyaz eşya fırsatları gündeme geldi. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 15 Ağustos bu perşembe A101 kataloğunda neler, hangi ürünler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...
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A101 AKTÜEL KATALOG 15 AĞUSTOS 2024
APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 59.990 TL
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Kawasaki STX 160 Jet Ski 599.000 TL
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Escamp 6500 Flat Tiny House 449.000 TL
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Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL
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Philips 40' Full HD Led Smart Tv 10.9999 TL
Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.999 TL
Samsung 58' 4K Crystal UHD Tv 22.999 TL
Omix X15 Cep Telefonu 4.999 TL
Lenovo K3 Plus Bluetooth Speaker 399 TL
Piranha Portatif Kablosuz Hoparlör 399 TL
29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.899 TL
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Singer 14SH654 Overlok Makinesi 7.999 TL
Kiwi Multi-Kapsül Kahve Makinesi 2.999 TL
Kiwi Şarjlı Su Pompası 125 TL
Arzum Ar4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 2.999 TL
Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.399 TL
Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 439 TL
Arzum AR5038 Perry Saç Kurutma Makinesi 649 TL
Aprilla AHC-5038 Tıraş Makinesi 279 TL
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Kiwi Otomatik Baharat Değirmen Seti 425 TL
Fonksiyonlu Rende 149 TL
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