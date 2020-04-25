A101 BİM ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Marketlerin indirimlerini takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. A101 Aldın Aldın indirimini artık Perşembe günleri yerine Salı günleri yapıyor. Haberimizde 25 Nisan Şok market indirim kataloğunun ardıdnan 28 Nisan A101 ve 1 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.