A101 BİM ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? soruus bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimlerini takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimizde 2 Mayıs A101 market indirim kataloğunun ardından 5 Mayıs'a kadar geçerli olacak ŞOK ikataloğu ve 5 Mayıs'ta başlayacak BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz