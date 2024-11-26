A101 Aldın Aldın kataloğu 28 Kasım 2024: Bu hafta kamp malzemeleri ve küçük ev aletleri geliyor
A101, 28 Kasım 'Aldın Aldın' kataloğunu Perşembe gününden itibaren satışa çıkarıyor. Bu hafta markete; hamur yoğurma makinesi, saç şekillendirici, dikey süpürge, koltuk-halı yıkama makinesi, masa takımı, tencere, kirli sepeti, klima, elektrikli moped, kamp malzemeleri gibi onlarca ürün geliyor. İşte, A101 28 Kasım aktüeli...
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A101, 28 Kasım aktüelini yayınladı. Bu haftaki 'Aldın Aldın' kataloğunda; iki tekerlekli elektrikli moped, beyaz eşya, küçük ev aletleri, televizyon, masa takımı, kamp malzemeleri, mutfak gereçleri, ev tekstili, hazır giyim olmak üzere yüzlerce ürün geliyor. İşte, A101 28 Kasım aktüeli...
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A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU 28 KASIM 2024
Kamp Çaydanlığı 529 TL
Kahve Demleme Filtresi 189 TL
Siboplu Kartuş Ocak + 230 g Kartuş Seti 349 TL
Çantalı Portatif Ocak 799 TL
Çakmaklı Kartuş Pürmüz 349 TL
Rüzgârlık 6 Kanat 329 TL
Kamp Testeresi 199 TL
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JVC 4K Ultra HD 65 İnç Android TV 21.999 TL
Toshiba 50 İnç 4K Ultra HD Android TV 13.499 TL
Philips 55 İnç 4K UHD Smart Led TV 22.999 TL
Philips Şarj Kablosu 99 TL
Klavye-Mouse Seti 239 TL
Masa Takımı 5.299 TL
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Saçaklı Banyo Havlu Seti 149 TL
TV Battaniyesi 259 TL
Bebek Şarpa Sweatshirt 299 TL
Fermuarlı Keçe Kirli Sepeti 229 TL
Kumaşlı Keçe Sepet Seti 3'lü 229 TL
Erkek Tam Fermuarlı Polar 349 TL
Oval Oyuncak Filesi 119 TL
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Bella Döküm Derin Tencere 619 TL
Porselen Servis Tabağı 79 TL
Döküm Tava 429 TL
Tava Sahan Set 599 TL
3 Çekmeceli Baharatlık 129 TL
Desenli Termos 219 TL
Katlanır Plastik Ürünler 99 TL
7 Parça Saklama Kabı 159 TL
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Philips 50 UHD Smart LED TV 15.999 TL
JVC 50 İnç 4K Ultra HD Smart TV 11.999 TL
Simfer Mini Fırın 1.899 TL
Homend Buhar Kazanlı Ütü 1.799 TL
Onvo Şarjlı Dikey Süpürge 3.299 TL
Arzum Dikey Süpürge 6.999 TL
Homend Filtre Kahve Makinesi 1.399 TL
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28 KASIM A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
SEG Buzdolabı 9.299 TL
SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 11.999 TL
SEG 7 KG Çamaşır Makinesi 8.999 TL
6 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL
8 Başlıklı Saç Şekillendirici 4.999 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.499 TL
Singer Dikiş Makinesi 6.999 TL
Standlı Blender 799 TL
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Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL
APEC APX5 150 cc Maxi Scooter 64.990 TL
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Fujiplus 18.000 BTU Klima 27.999 TL
Fujiplus 24.000 BTU Klima 34.999 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı 4.499 TL
Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.399 TL
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