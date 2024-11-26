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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 Aldın Aldın kataloğu 28 Kasım 2024: Bu hafta kamp malzemeleri ve küçük ev aletleri geliyor

        A101 Aldın Aldın kataloğu 28 Kasım 2024: Bu hafta kamp malzemeleri ve küçük ev aletleri geliyor

        A101, 28 Kasım 'Aldın Aldın' kataloğunu Perşembe gününden itibaren satışa çıkarıyor. Bu hafta markete; hamur yoğurma makinesi, saç şekillendirici, dikey süpürge, koltuk-halı yıkama makinesi, masa takımı, tencere, kirli sepeti, klima, elektrikli moped, kamp malzemeleri gibi onlarca ürün geliyor. İşte, A101 28 Kasım aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 13:54 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:54
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        • 1

          A101, 28 Kasım aktüelini yayınladı. Bu haftaki 'Aldın Aldın' kataloğunda; iki tekerlekli elektrikli moped, beyaz eşya, küçük ev aletleri, televizyon, masa takımı, kamp malzemeleri, mutfak gereçleri, ev tekstili, hazır giyim olmak üzere yüzlerce ürün geliyor. İşte, A101 28 Kasım aktüeli...

        • 2

          A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU 28 KASIM 2024

          Kamp Çaydanlığı 529 TL

          Kahve Demleme Filtresi 189 TL

          Siboplu Kartuş Ocak + 230 g Kartuş Seti 349 TL

          Çantalı Portatif Ocak 799 TL

          Çakmaklı Kartuş Pürmüz 349 TL

          Rüzgârlık 6 Kanat 329 TL

          Kamp Testeresi 199 TL

        • 3

          JVC 4K Ultra HD 65 İnç Android TV 21.999 TL

          Toshiba 50 İnç 4K Ultra HD Android TV 13.499 TL

          Philips 55 İnç 4K UHD Smart Led TV 22.999 TL

          Philips Şarj Kablosu 99 TL

          Klavye-Mouse Seti 239 TL

          Masa Takımı 5.299 TL

        • 4

          Saçaklı Banyo Havlu Seti 149 TL

          TV Battaniyesi 259 TL

          Bebek Şarpa Sweatshirt 299 TL

          Fermuarlı Keçe Kirli Sepeti 229 TL

          Kumaşlı Keçe Sepet Seti 3'lü 229 TL

          Erkek Tam Fermuarlı Polar 349 TL

          Oval Oyuncak Filesi 119 TL

        • 5

          Bella Döküm Derin Tencere 619 TL

          Porselen Servis Tabağı 79 TL

          Döküm Tava 429 TL

          Tava Sahan Set 599 TL

          3 Çekmeceli Baharatlık 129 TL

          Desenli Termos 219 TL

          Katlanır Plastik Ürünler 99 TL

          7 Parça Saklama Kabı 159 TL

        • 6

          Philips 50 UHD Smart LED TV 15.999 TL

          JVC 50 İnç 4K Ultra HD Smart TV 11.999 TL

          Simfer Mini Fırın 1.899 TL

          Homend Buhar Kazanlı Ütü 1.799 TL

          Onvo Şarjlı Dikey Süpürge 3.299 TL

          Arzum Dikey Süpürge 6.999 TL

          Homend Filtre Kahve Makinesi 1.399 TL

        • 7

          28 KASIM A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

          SEG Buzdolabı 9.299 TL

          SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 11.999 TL

          SEG 7 KG Çamaşır Makinesi 8.999 TL

          6 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL

          8 Başlıklı Saç Şekillendirici 4.999 TL

          Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.499 TL

          Singer Dikiş Makinesi 6.999 TL

          Standlı Blender 799 TL

        • 8

          Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL

          APEC APX5 150 cc Maxi Scooter 64.990 TL

        • 9

          Fujiplus 18.000 BTU Klima 27.999 TL

          Fujiplus 24.000 BTU Klima 34.999 TL

          Regal Büro Tipi Buzdolabı 4.499 TL

          Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.399 TL

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