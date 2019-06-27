27 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda yine pek çok üründe indirim fırsatı yer alıyor. A101'de bu hafta televizyon, akıllı telefon, akıllı bileklik, derin dondurucu süpürge gibi elktronik aletler, mutfak gereçleri ve temizlik ürünleri raflarda yer alacak. A101 Aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 27 HAZİRAN

Toshiba 49″ Ultra HD Smart Led TV 2799 TL

Alcatel 1S Cep Telefonu 899 TL

Altus Al1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 649 TL