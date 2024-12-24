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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel ürünler kataloğu: 26 Aralık A101 indirimlerinde bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli?

        A101 aktüel ürünler kataloğu: 26 Aralık A101 indirimlerinde bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli?

        A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 26 Aralık A101 aktüel ürünlerde kablosuz klavye mouse seti, PP makyaj çantası, dikey ısıtıcı, buhar kazanlı ütü indirimde olacak. Aldın Aldın sloganıyla indirimli ürünlerini paylaşan markette Philips 55 İnç 4K UHD Smart Led TV 22.999 TL, Toshiba 50 İnç 4K Ultra HD Android TV 13.999 TL, Reeder S23 Pro Max 6/128 GB 4.299 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 399 TL'den satışa çıkıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 12:38 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:36
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        • 1

          A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli listesini duyurdu. Kataloğun ilk sayfasında televziyon, valiz, koltuk yer alırken makyaj çantası, dikey ısıtıcı, buhar kazanlı ütüde indirimler arasında bulunuyor. İşte 26 Aralık A101 indirim listesi

        • 2

          A101 26 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

          Philips 55 İnç 4K UHD Smart Led TV 22.999 TL

          Toshiba 50 İnç 4K Ultra HD Android TV 13.999 TL

        • 3

          Reeder S23 Pro Max 6/128 GB 4.299 TL

          Piranha Bluetooth Kulaklık 399 TL

          PP Makyaj Çantası 279 TL

          Kablosuz Klavye Mouse Seti 499 TL

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