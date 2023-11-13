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        Haberler Gündem A101 aktüel kataloğunda koltuk takımı ve dikey süpürge satışa çıkıyor! 16 Kasım 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        A101 aktüel kataloğunda koltuk takımı ve dikey süpürge satışa çıkıyor!

        A101'de bu perşembe beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 16 Kasım A101 aktüel ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:48
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        • 1

          A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ve beyaz eşya fırsatları gündeme geldi. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 16 Kasım bu perşembe A101 kataloğunda neler, hangi ürünler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...

        • 2

          Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 10.799 TL

          Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 22.999 TL

          Onvo 65" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 14.339 TL

          Onvo 43" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.699 TL

          Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.099 TL

          OUKITEL C32 Cep Telefonu 4.699 TL

        • 3

          Regal Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 9.799 TL

          Maximus SR3000 Duvar Tipi Isıtıcı 439 TL

          Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 549 TL

          Samsung Cyclone Süpürge 2.799 TL

          Aprilla Saç Düzleştirici 179 TL

          Aprilla Saç Kesme Makinesi 219 TL

        • 4

          Renkli Cam Kase 29,90 TL

          Porselen Sufle Kabı 19,90 TL

          Cam Matara 750 ml 59,90 TL

          Renkli Oval Kase 24,90 TL

          Sızdırmaz Cam Yağlık 550 cc 19,90 TL

        • 5

          Burç Desenli Kupa 14,90 TL

          Ahşap Mutfak Gereçleri 24,90 TL

          Ocak Üstü Tost Makinesi 349 TL

          Papilla Basık Tencere 26 cm 349 TL

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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