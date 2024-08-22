A101 aktüel kataloğu 22 Ağustos 2024: A101 aktüel ürünlerde çekme karavan fırsatı!
22 Ağustos 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Böylece A101'in Perşembe indirimleri belli oldu. Market zinciri, bu hafta da onlarca indirimli ürünle raflarını güncelledi Kataloğa göre bugün teknolojik aletler, katlanır yataklı koltuk, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mutfak araç gereçleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri indirimli fiyatlarla alıcısını bekliyor olacak. 3.60 metrelik çekme karavan ve elektrikli motorlu bisiklet ise en dikkat çeken ürünler oldu. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel 22 Ağustos 2024 kataloğu...
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A101 aktüel 22 Ağustos 2024 kataloğu alışverişseverlerle buluştu. Böylece bu haftanın A101 indirimli ürünleri belli oldu. Teknolojik aletler, küçük ev aletleri, beyaz eşya başta olmak üzere birçok ürün uygun fiyattan raflara dizildi. Öte yandan A101’e çekme karavan elektrikli motorlu bisiklet geldi. 3.60 metrelik karavan, 9 taksit imkanıyla satışa sunuldu. Peki, A101’de bu hafta neler var? İşte, 22 Ağustos 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu…
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A101 AKTÜEL 22 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU
Erba Karavan 3.60 Metre Çekme Karavan 209.000 TL
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Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk - 7.999 TL
Toshiba 4K Ultra HD Smart LED TV - 19.499 TL
Hikıng A45 Cep Telefonu - 4.999 TL
Samsung Galaxy Watch 4-40 mm - 3.199 TL
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SEG CM 1212 E 12 KG Çamaşır Makinesi - 14.999 TL
SEG BM 60001 6 Programlı Bulaşık Makinesi - 8.999 TL
Kiwi Buharlı Temizleyici Mop 1.399 TL
Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL
Arzum Starry El Blender Seti 1.399 TL
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Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet - 16.990 TL
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Piranha 12 V Akülü Vidalama Seti 699 TL
Piranha Darbeli Matkap 599 TL
Piranha 110 Parça Hobi Seti 699 TL
Işıklı Scooter 599 TL
Katlanabilir Kamp Sehpası 349 TL
Lüks Katlanabilir Plaj/ Piknik Sandalyesi 359 TL
Katlanabilir Alüminyum Büyük Kamp Masası 799 TL
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Mermer Desenli Katlanır Masa 549 TL
Sinbo Dijital Mutfak Terazisi 179 TL
Hascevher Çelik Tencere Seti 3'lü 749 TL
Tantitoni 2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 329 TL
Basmalı Pratik El Rondosu 229 TL
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Büyük Boy PP Valiz 759 TL
Orta Boy PP Valiz 659 TL
Küçük Boy PP Valiz 559 TL
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