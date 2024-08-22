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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel kataloğu 22 Ağustos 2024: A101 aktüel ürünlerde çekme karavan satışta! İşte indirimli ürünler

        A101 aktüel kataloğu 22 Ağustos 2024: A101 aktüel ürünlerde çekme karavan fırsatı!

        22 Ağustos 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Böylece A101'in Perşembe indirimleri belli oldu. Market zinciri, bu hafta da onlarca indirimli ürünle raflarını güncelledi Kataloğa göre bugün teknolojik aletler, katlanır yataklı koltuk, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mutfak araç gereçleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri indirimli fiyatlarla alıcısını bekliyor olacak. 3.60 metrelik çekme karavan ve elektrikli motorlu bisiklet ise en dikkat çeken ürünler oldu. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel 22 Ağustos 2024 kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 11:13 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:17
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        • 1

          A101 aktüel 22 Ağustos 2024 kataloğu alışverişseverlerle buluştu. Böylece bu haftanın A101 indirimli ürünleri belli oldu. Teknolojik aletler, küçük ev aletleri, beyaz eşya başta olmak üzere birçok ürün uygun fiyattan raflara dizildi. Öte yandan A101’e çekme karavan elektrikli motorlu bisiklet geldi. 3.60 metrelik karavan, 9 taksit imkanıyla satışa sunuldu. Peki, A101’de bu hafta neler var? İşte, 22 Ağustos 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu…

        • 2

          A101 AKTÜEL 22 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU

          Erba Karavan 3.60 Metre Çekme Karavan 209.000 TL

        • 3

          Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk - 7.999 TL

          Toshiba 4K Ultra HD Smart LED TV - 19.499 TL

          Hikıng A45 Cep Telefonu - 4.999 TL

          Samsung Galaxy Watch 4-40 mm - 3.199 TL

        • 4

          SEG CM 1212 E 12 KG Çamaşır Makinesi - 14.999 TL

          SEG BM 60001 6 Programlı Bulaşık Makinesi - 8.999 TL

          Kiwi Buharlı Temizleyici Mop 1.399 TL

          Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL

          Arzum Starry El Blender Seti 1.399 TL

        • 5

          Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet - 16.990 TL

        • 6

          Piranha 12 V Akülü Vidalama Seti 699 TL

          Piranha Darbeli Matkap 599 TL

          Piranha 110 Parça Hobi Seti 699 TL

          Işıklı Scooter 599 TL

          Katlanabilir Kamp Sehpası 349 TL

          Lüks Katlanabilir Plaj/ Piknik Sandalyesi 359 TL

          Katlanabilir Alüminyum Büyük Kamp Masası 799 TL

        • 7

          Mermer Desenli Katlanır Masa 549 TL

          Sinbo Dijital Mutfak Terazisi 179 TL

          Hascevher Çelik Tencere Seti 3'lü 749 TL

          Tantitoni 2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 329 TL

          Basmalı Pratik El Rondosu 229 TL

        • 8

          Büyük Boy PP Valiz 759 TL

          Orta Boy PP Valiz 659 TL

          Küçük Boy PP Valiz 559 TL

        • 9
        • 10
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