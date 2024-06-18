A101'de bu hafta neler var? İşte A101 aktüel 20 Haziran 2024 aktüel kataloğu
A101 aktüel kataloğu yayınlandı. 20 Haziran'dan itibaren tüm şubelere getirilecek ürünlerde bu hafta; küçük ev aletleri, beyaz eşya, mutfak aletleri ve mobilya gibi birçok ürün var. İşte, A101 20 Haziran 2024 aktüel kataloğu...
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A101 20 Haziran 2024 aktüel kataloğunda bu hafta yine birçok ürün satışa çıkıyor. Beyaz eşya, mobilya, kamp sandalyesi, küçük ev aletleri gibi birçok ürün raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte, 20 Haziran 2024 A101 aktüel kataloğu...
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A101 20 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU
Çok amaçlı dolap 1.499 TL
Zigon sehpa 729 TL
Mio ayakkabılık 449 TL
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Lüks katlanabilir sandalye 369 TL
Çelik plaj sandalyesi 269 TL
Desenli kumaş sandalye 249 TL
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A101'DE BU HAFTA NELER VAR?
Toshiba ultra HD Smart TV 18.999 TL
JVC Android TV 11.999 TL
Onvo Smart LED TV 12.499 TL
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Homend tost makinesi 1.499 TL
Arzum Çay makinesi 1.299 TL
Philips airfryer 2.699 TL
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A101 AKTÜEL ÜRÜNLER
SEG no frost buzdolabı 1.499 TL
SEG 7 kilo çamaşır makines, 8.499 TL
SEG Termosifon 4.399 TL
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REVOLT RA5 180 CC Off-Road benzinli ATV 84.990 TL
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26 jant ön sepetli bisiklet 4.499 TL
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