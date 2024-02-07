A101 zincir marketlerinde her hafta perşembe günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Yeni haftanın A101 aktüel indirimli ürünler kataloğu da yayımlandı. Bu hafta A101'de ev eşyalarından, teknolojik aletlere, dekorasyondan temel ihtiyaç ürünlerine kadar pek çok fırsat yer alıyor. İşte, 8 Şubat 2024 A101 aktüel ürünler güncel katalog...

A101 AKTÜEL 8 ŞUBAT 2024 KATALOĞU

HI-LEVEL Ultra HD WEBOS Smart Led TV - 11.999 TL

ONVO 43" Full HD Android 13 Smart Led TV - 6.899 TL

TCL Cel Telefonu - 2.599 TL

Piranha Akıllı Bileklik - 199 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık - 239 TL