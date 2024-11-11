A101 14 Kasım aktüelini yayınladı: Bu hafta A101'de neler var?
A101, 14 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta zincir marketlere; televizyon, masa takımı, beyaz eşya, elektrik süpürgesi, çay makinesi ve benzinli motosiklet geliyor. İşte, A101 14 Kasım 2024 aktüeli...
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A101, 14 Kasım'dan itibaren geçerli olacak aktüelini yayınladı. Bu hafta benzinli motosiklet başta olmak üzere; ev tekstili, televizyon, bilgisayar, mobilya, bavul seti, beyaz eşya, küçük ev aletleri gibi farklı birçok ürün geliyor. İşte, 14 Kasım 2024 aktüel kataloğu...
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A101 14 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU
Cem Gusto Ezme Basık Tencere 26 cm 549 TL
Cem Gusto Ezme Tava 26 cm 279 TL
Multimix Salata Seti 4 Parça 109 TL
Katlanır Ürünler 39 TL
6 Parça Saklama Kabı 89 TL
Karma Mutfak Ürünleri 35 TL
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Philips 50' 4K UHD Smart Led Tv 18.999 TL
Hi-Level 40' FHD Smart Tv 6.499 TL
Hi-Level 32' HD Ready Smart Tv 4.999 TL
PP Valiz Kabin Boy 599 TL
Trend 6 Kişilik Masa Takımı 7.990 TL
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Sinbo Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 2.799 TL
Arzum Steampro Seramik Tabanlı Ütü 1.299 TL
Sunny Pratik Dik Süpürge 799 TL
Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 5.999 TL
Kiwi Pencere Temizleme Robotu 3.799 TL
Kiwi Tüy Alma Cihazı 1.299 TL
Kiwi Çay Makinesi 749 TL
Kiwi Otomatik Narenciye Sıkacağı 349 TL
Pierre Cardin Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 799 TL
Pierre Cardn Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 649 TL
Pierre Cardin Dijital Baskül 239 TL
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Revolt RSX3 125cc Benzinli Motosiklet 61.990 TL
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Soft Kaymaz Taban Salon Halısı 120x180 cm 599 TL
Soft Kaymaz Taban Yolluk 80x150 cm 349 TL
Çift Kişilik Pamuk Battaniye 349 TL
Tek Kişilik Pamuk Battaniye 279 TL
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