A101 11 Temmuz aktüel ürünler kataloğu Perşembe günü satışa çıkacak olan indirimleri kaçırmak istemeyen alışverişseverler tarafından araştırılıyor. A101'de her perşembe günü birçok kategoride ürün ve indirimler alıcısını bulacak. Televizyondan cep telefonuna, buzdolabından dolaplara kadar birçok kategoride indirim bulunuyor. İşte 11 Temmuz A101 Aktüel ürünler kataloğu

ELTON Full HD Uydu Alıcı LED: 1,799,00

Samsung Galaxy M20 Cep telefonu: 1,629.00

SEG Buzdolabı: 1,299.00