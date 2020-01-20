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A&T Bank çalışma saatleri 2020 - A&T Bank saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

2020 yılı ile beraber A&T Bank çalışma saatleri de araştırılıyor. Özellikle A&T Bank saat kaçta açılır, kaçta kapanır? Sorusu vatandaşların en çok merak ettiği konu arasında. Açılımı Arap Türk Bankası olan A&T Bank çalışma saatlerini sizler için hazırladık.

20.01.2020 - 09:56 | Güncelleme:
A&T Bank çalışma saatleri

Arap Türk Bankası kısaca A&T Bank olarak bilinen Türkiye ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika arasındaki ticaret işlemlerinde ön planda olan bankanın çalışma saatleri merak ediliyor.

A&T Bank Saat Kaçta Açılıyor? 

A&T Bank ile ilgili işlemlerinizi kolayca halledebilmeniz için bankanın şubelerine gidebilirsiniz. Bankalardaki yoğunluk göz önüne alınınca erken saatlerde gitmek fayda var. Bankanın açılış saatini dikkate alarak ziyaret edebilirsiniz.

A&T Bank saat kaçta açılıyor: A&T Bank sabah saat 09.00 açılmaktadır.

A&T Bank Öğle Arası Kaçta Başlıyor, Bitiyor?

Bankaların çoğu öğle arası mola vermektedir. Bu banka ile ilgili işlemleri olanlar için öğle arası çalışma saatlerini araştırdık.

A&T Bank öğle arası saati: Öğle arası saat 12.30 başlamaktadır. Öğle arası saat 13.30 bitmektedir.

A&T Bank Saat Kaçta Kapanıyor?

Arap Türk Bankası A.Ş kısaca A&T Bank akşam belirli bir saate kadar hizmet vermektedir. Bu bankada yapacağınız işlemleri o saate kadar halletmeniz gerekir. Mesai saatleri dışında ise bankanın telefon destekli müşteri hizmetleri görevi devralmaktadır.

A&T Bank saat kaçta kapanıyor: Akşam saat 17.30 kapanmaktadır.

A&T Bank Hafta sonu (Cumartesi) Açık Mı?

Bankacılık işlemlerini hafta sonu halletmek isteyenler banka şubelerine gidiyorlar. Fakat bankaların çoğu hafta sonu hizmet vermemekte. Siz de işlemlerinizi ATM ya da telefon bankacılığından yapabilirsiniz.

A&T Bank Hafta sonu (Cumartesi) açık değildir. Kapalıdır. Pazar günü de tatildir.

 

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