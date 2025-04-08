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        Haberler Spor Tenis A Milli Tenisçiler, Litvanya'da korta çıkacak! - Tenis Haberleri

        A Milli Tenisçiler, Litvanya'da korta çıkacak!

        A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası'nda korta çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 13:43 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:43
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        A Milli Tenisçiler, Litvanya'da korta çıkacak!
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        A Milli Kadın Tenis Takımı'nın Fransa ve İsveç'le karşılaşacağı Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1 maçları, yarın Litvanya'da başlayacak.

        Çağla Büyükakçay, Zeynep Sönmez, İpek Öz, Ayla Aksu ve Deniz Dilek'ten oluşan Türkiye Milli Takımı, başkent Vilnius'taki SEB Arena'da korta çıkacak.

        Organizasyona katılan 13 takım, 4 grupta mücadele edecek. Ay-yıldızlıların bulunduğu A Grubu'ndaki seriler, TSİ 12.00'de başlayacak.

        Milli takım, yarın Fransa (Varvara Gracheva, Caroline Garcia, Diane Parry, Clara Burel, Alize Cornet), 10 Nisan Perşembe günü ise İsveç (Rebecca Peterson, Nellie Taraba Wallberg, Lisa Zaar, Linea Bajraliu, Lea Nilsson) ile karşılaşacak.

        Gruplarda ilk 2'ye giren ekipler, çapraz eşleşme neticesinde yükselme, son sırada tamamlayan takımlar ise düşmeme play-off serisi oynayacak.

        Yükselme serilerinden galip ayrılan 4 takım, 2026 Billie Jean King Kupası Elemeleri'ne katılabilmek için kasım ayında yapılacak play-off'larda oynama hakkı kazanacak.

        Düşmeme serilerinde kaybeden 2 takım ise gelecek sezon Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 2'de mücadele edecek.

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