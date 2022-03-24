PORTEKİZ İLE 9. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile 9. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 8 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 6'sında ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı. 5'i resmi, 3'ü özel geride kalan 8 maçta Türkiye 8, Portekiz ise 16 gol attı. Türkiye, rakibi karşısındaki iki galibiyetini oynadığı ilk ve son maçta 3-1'lik sonuçlarla elde etti. Ay-yıldızlı ekip, Portekiz ile oynadığı son maçı kazandı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da 2 Haziran 2012'de oynanan özel maçı Türkiye 3-1 kazandı. Milli takımın golleri Umut Bulut (2) ve Pepe'den (kendi kalesine) gelirken, Portekiz'in tek golünü Nani attı.