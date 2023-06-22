"HEPSİYLE GURUR DUYUYORUM"

Uzun bir yolda olduklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Zorlu bir sezonun ardından takımımızı bu önemli maçta motive edip hazırladık. Çok iyi bir çalışma temposu ve konsantrasyon örneği gösterdik ve aldığımız sonuçtan çok memnunuz. Euro 2024'te olmamız gerekiyor, her turnuvada olmamız gerekiyor. Bu çocukların özverisi ve adanmışlığı ile yolumuz açık. Hepsiyle gurur duyuyorum ama yolumuzun henüz uzun olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu yolda bize gerçekten samimi ve içten destek olan herkese de ayrıca teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.