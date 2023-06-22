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A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak: Yolumuz açık

A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. A Milli Takım'ın doğru yolda olduğunu belirten Koçak, "Bu çocukların özverisi ve adanmışlığı ile yolumuz açık. Hepsiyle gurur duyuyorum ama yolumuzun henüz uzun olduğunu da unutmamak gerekiyor" ifadesini kullandı.

Giriş: 22.06.2023 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak: Yolumuz açık
DHA

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde oynadığı Letonya ve Galler karşılaşmalarından galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla grubunda liderliğe yükseldi.

Ay-yıldızlı ekipte teknik direktör Stefan Kuntz'un yardımcılığını üstlenen ve futbolcularla iletişimi kuvvetli olan Kenan Koçak, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak milli futbolcularla gurur duyduğunu belirtti.

"HEPSİYLE GURUR DUYUYORUM"

Uzun bir yolda olduklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Zorlu bir sezonun ardından takımımızı bu önemli maçta motive edip hazırladık. Çok iyi bir çalışma temposu ve konsantrasyon örneği gösterdik ve aldığımız sonuçtan çok memnunuz. Euro 2024'te olmamız gerekiyor, her turnuvada olmamız gerekiyor. Bu çocukların özverisi ve adanmışlığı ile yolumuz açık. Hepsiyle gurur duyuyorum ama yolumuzun henüz uzun olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu yolda bize gerçekten samimi ve içten destek olan herkese de ayrıca teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

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