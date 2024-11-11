A Milli Takım ve Brighton'a Ferdi Kadıoğlu şoku!
Brighton'da forma giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık durumu belli oldu. İşte Ferdi Kadıoğlu'nun sahalardan uzak kalacağı süre...
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Premier Lig ekibi Brighton'ın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle Manchester City maçı kadrosunda yer almamıştı.
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Milli futbolcunun yaşadığı sakatlığın ayrıntıları belli oldu.
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NTV Spor'un haberine göre; Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi.
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Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle 1 ay süreyle formasından uzak kalması bekleniyor. Milli futbolcunun sakatlığı ameliyatsız çözüme kavuşturulamazsa bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.
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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Brighton'a transferi sonrasında 6 Premier Lig maçında mücadele etti ve 1 gol kaydetti.
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