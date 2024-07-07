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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: EURO 2024'ün en iyi 5. takımıyız - Futbol Haberleri

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: EURO 2024'ün en iyi 5. takımıyız

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda'ya 2-1 yenildiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu. Üzgün ama gururlu olduklarını belirten İtalyan teknik adam, "Bence turnuvanın en iyi 5. takımıyız. EURO 2024'e başladığımızdan beri oyun ruhumuzla oynadık. Tüm ülkeyi arkamızda hissettik." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 01:18 Güncelleme: 07.07.2024 - 01:18
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        "EURO 2024'ün en iyi 5. takımıyız"
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        A Milli Takımımız, Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'e çeyrek finalde veda etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, üzgün ama gururlu olduklarını söyledi.

        "DAHA FAZLASI DA OLABİLİRDİ"

        İtalyan teknik adam, "Bence turnuvanın en iyi 5. takımıyız. Üzgünüz. EURO 2024'e başladığımızdan beri oyun ruhumuzla oynadık. Tüm ülkeyi arkamızda hissettik. Belli bir kimlikle oynadığımız için gururluyuz. Tüm futbolcularımızın alınlarından öpmek lazım. Maçları okuma, yorumlama, adapte olma şekilleri... Bizim bir hayalimiz vardı. Çok da yaklaşmıştık. Üzgünüz ama hayal kırıklığı olarak algılamayın. Gururlanmalıyız. Buraya kadar geldik. Daha fazlası da olabilirdi ama maalesef futbol böyle..." ifadelerini kullandı.

        "BÜTÜN ÜLKELER BİZE SEMPATİ DUYMUŞTUR"

        Takımın tecrübesiz olduğuna vurgu yapan Montella, "Maçın genelinde çok iyiydik. 10 dakikalığına topa sahip olmamaya başladığımız bir bölüm vardı. O bölümde turnuvanın en genç takımı olduğumuz için o anları yönetemedik, daha iyi yönetebilirdik. Bütün nötr olan ülkeler bize sempati duymuştur oynama şeklimiz ve karakterimizle. Bunu korumamız ve sonraki turnuvalara götürmemiz gerekiyor. 8 sene sonraki Avrupa Şampiyonası'nda bu takımın yarısı hala kadroda olacak. Üzgünüz ama rakipten daha çok şut atıp değerlendiremedik, gol beklentisi de daha fazlaydı ama değerlendiremedik. Gurur duymamız gereken bir tablo var." dedi.

        Montella son olarak, "Futbolcularımız biraz dinlensinler. UEFA Uluslar Ligi için eylülde daha iyisini yapmak istiyoruz. Sonra Dünya Kupası elemeleri olacak." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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