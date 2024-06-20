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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası A Milli Takım, Portekiz maçı hazırlıklarını sürdürdü - Futbol Haberleri

        A Milli Takım, Portekiz maçı hazırlıklarını sürdürdü

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 23:06 Güncelleme: 20.06.2024 - 23:06
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        2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında cumartesi günü Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım, müsabakanın hazırlıklarını kamp otelinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretinde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda yapılan ısınma bölümüyle başladı. Oyuncular daha sonra idman sahasına gelerek topla ısınmaya devam etti. Ardından taktik çalışmalar gerçekleştirildi ve son kısımda çift kale taktik oyun oynandı.

        Yorgunluk nedeniyle dinlendirilen Arda Güler idmana katılmazken, tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci de takımdan ayrı çalıştı. TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop bugünkü çalışmayı saha kenarından izledi.

        A Milli Takım, yarın saat 11.00'de (TSİ 12.00) Barsinghausen'de yer alan kamp merkezinde Portekiz maçı öncesindeki resmi antrenmanını gerçekleştirecek. Ay-yıldızlılar, saat 16.15'te (TSİ 17.15) hava yoluyla Hannover'den Dortmund'a geçecek.

        A Milli Takımım, Türkiye - Portekiz maçının oynanacağı BVB Stadyumu'nda saat 19.45'te (TSİ 20.45) bir yürüyüş yapacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu saat 20.00'de (TSİ 21.00) stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek.

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