A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'deki rakipleri belli oldu!
2024-2025 sezonu UEFA Uluslar Ligi kura çekiminin ardından A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. 54 takım katılacağı UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, kura çekimine B Ligi'ne 4. torbadan katıldı. Peki, "UEFA Uluslar Ligi Türkiye'nin rakipleri kimler oldu?" İşte UEFA Uluslar Ligi Türkiye'nin rakipleri...
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UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye A Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu. Paris'te Maison de la Mutualité Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi 54 takımının katılımı ile gerçekleşti. Peki, "UEFA Uluslar Ligi Türkiye'nin rakipleri kimler oldu?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
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A MİLLİ TAKIM'IN RAKİPLERİ KİMLER OLDU?
İşte A Milli Takım'ın rakipleri:
Grup 4: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye
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TURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ
A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.
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B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.
A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.
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A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.
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C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.
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