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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım, Galler maçının hazırlıklarına başladı - Futbol Haberleri

        A Milli Takım, Galler maçının hazırlıklarına başladı

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 20:43 Güncelleme: 11.11.2024 - 20:43
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        A Milli Takım, Galler hazırlıklarına başladı
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı.

        TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın tamamı basına açık gerçekleştirildi.

        İdmanda, seyahat programı nedeniyle akşam saatlerinde kampa katılacak Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Altay Bayındır ve Deniz Gül yer almadı. Bu 4 oyuncunun yerine bu idmana Ümit Milli Takım'dan Emre Bilgin, Cihan Çanak, Mustafa Hekimoğlu ve Yunus Emre Konak dahil edildi.

        Ferdi Kadıoğlu sol ayak baş parmağı eklemindeki kapsül yırtılması, Ahmed Kutucu sol arka adalesindeki gerilme ve ödem, Emirhan Topçu da dişinde apse ve oluşan ateş nedeniyle idmana katılamadı.

        Büyük bölümü yağış altında gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasıyla süren idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

        Milli takımın çalışmasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri takip etti.

        Ay-yıldızlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Galler karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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