A Milli Takım, Galler maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın tamamı basına açık gerçekleştirildi.

İdmanda, seyahat programı nedeniyle akşam saatlerinde kampa katılacak Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Altay Bayındır ve Deniz Gül yer almadı. Bu 4 oyuncunun yerine bu idmana Ümit Milli Takım'dan Emre Bilgin, Cihan Çanak, Mustafa Hekimoğlu ve Yunus Emre Konak dahil edildi.

Ferdi Kadıoğlu sol ayak baş parmağı eklemindeki kapsül yırtılması, Ahmed Kutucu sol arka adalesindeki gerilme ve ödem, Emirhan Topçu da dişinde apse ve oluşan ateş nedeniyle idmana katılamadı.