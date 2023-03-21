İHA

2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Ermenistan ile 25 Mart’ta Erivan’da, Hırvatistan ile 28 Mart’ta Bursa’da karşılaşacak olan A Milli Takım, bu maçların hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Stefan Kuntz önderliğinde basına açık olarak gerçekleştirilen idman, ısınma hareketlerinin ardından çift kale minyatür kale çalışması ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde Ermenistan maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

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