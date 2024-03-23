A Milli Takım'da Avusturya maçı mesaisi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında 26 Mart Salı günü deplasmanda Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı.
Deplasmanda Macaristan'a 1-0 kaybeden ay-yıldızlı ekibin, BVSC-Zuglo kulübünün tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanı basına kapalı gerçekleştirildi.
İdmana Macaristan karşılaşmanın ilk 11'inde yer almayan futbolcular katıldı. Kamp otelinde yenilenme çalışması yapan futbolcular ardından sahaya gelerek ısınma hareketleriyle çalışmaya başladı. Top kapma ve şut çalışmasıyla süren idman, çift kaleli taktik oyun ile sona erdi.
Macaristan maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise kamp otelinde yenilenme antrenmanı yaptı.
Ay-yıldızlı ekip yarın (24.03.2024) saat 16.00'da aynı tesiste yapacağı idmanla Avusturya maçının hazırlıklarını sürdürecek.