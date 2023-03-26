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A Milli Takım Bursa'ya geldi

A Milli Futbol Takımımız, 2-1'lik Ermenistan galibiyetinin ardından salı günü oynayacağı Hırvatistan maçı için Bursa'ya geldi.

Giriş: 26.03.2023 - 09:19 | Güncelleme: ABONE OL
A Milli Takım Bursa'ya geldi
AA

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, 28 Mart'ta yapılacak Hırvatistan maçı için Bursa'ya geldi.

Ermenistan'dan uçakla Bursa Yenişehir Havalimanı'na gelen A Milli Futbol Takımı, daha sonra otobüsle konaklama yapacağı Nilüfer ilçesindeki otele geçti.

Bursa'da kampa girecek A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında 28 Mart Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Hırvatistan ile karşılaşacak.

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