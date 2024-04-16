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        Haberler Spor Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı - Voleybol Haberleri

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Voleybol Milletler Ligi geniş kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:46
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        Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nde (VNL) verecek.

        Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya’da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika’da, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin’de mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu maçlar öncesinde geniş kadrosunda yer alacak isimler belli oldu.

        Millilerin 30 kişilik geniş kadrosunda şu isimler yer aldı:

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

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        Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

        Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

        Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık

        Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz

        Filenin Sultanları’nın Miletler Ligi ilk haftasındaki maç programı ise şu şekilde:

        1.Hafta – Antalya/Türkiye

        15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye

        16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye

        18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye

        19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

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