        Haberler Spor Diğer Hentbol A Milli Kadın Hentbol Takımı İslami Dayanışma Oyunları'nda yarı finalde! - Diğer Haberleri

        A Milli Kadın Hentbol Takımı İslami Dayanışma Oyunları'nda yarı finalde!

        6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, Gine'yi 36-24 yenerek yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 14:32 Güncelleme: 17.11.2025 - 14:32
        A Milli Kadın Hentbol Takımı yarı finalde!
        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, üçüncü maçında Gine'yi 36-24 yenerek yarı finale yükseldi.

        Prince Faisal bin Fahad Olimpik Kompleksi'nde oynanan maçta ilk yarıyı 17-11 önde tamamlayan ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı da 36-24 kazanarak oyunlarda 3'te 3 yaptı.

        Milli takım, 19 Kasım Çarşamba günü yarı final karşılaşmasına çıkacak.

