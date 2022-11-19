A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın teknik, idari ve sporcu kadrosu şu şekilde:

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Arnavutluk ve Slovenya ile oynayacağı karşılaşmaların 16 kişilik kadrosu açıklandı. Milliler, 20 Kasım Pazar günü Mersin'de toplanacak. Ay-yıldızlılar, elemelerin üçüncü maçında 24 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Arnavutluk ve 27 Kasım Pazar günü saat 18.00’de Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Her iki müsabakada Mersin Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynayacak.