A Milli Kadın Basketbol Takımı , FIBA sıralamasında düşüş yaşadı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 14. basamağa geriledi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 14. basamağa geriledi.
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası sonrası dünya sıralaması güncellendi.
409,5 puanı bulunan A Milli Takım, üç sıra gerileyerek 14'üncülüğe yerleşti.
ABD, Çin ve Avustralya'nın ilk üç sırayı paylaştığı listede, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Belçika, 654,6 puanla altıncı sıraya çıktı.