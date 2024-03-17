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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da toplanıyor - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da toplanıyor

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar öncesi İstanbul'da toplanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:27 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:27
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Takım, yarın İstanbul'da toplanacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli takıma davet edilen futbolcular, yarın saat 11.00'de Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek.

        Milliler, Macaristan mücadelesinin hazırlıklarına yarın saat 16.45'te yapacağı antrenmanla başlayacak. Hazırlıklarına Riva'da devam edecek ay-yıldızlılar, 21 Mart Perşembe günü saat 16.00'da özel uçakla Macaristan'a hareket edecek.

        Milliler, maç öncesinde son antrenmanını perşembe günü TSİ 19.00'da mücadelenin oynanacağı Puskas Arena'da yürüyüş yaparak tamamlayacak. A Milli Takım Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, TSİ 19.30'da düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

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        Avusturya maçının hazırlıkları Macaristan'da gerçekleştirilecek

        Macaristan ile 22 Mart Cuma TSİ 22.45'te başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya gelecek A Milli Takım, mücadelenin ardından Macaristan'da 3 günlük kamp yaparak Avusturya maçının hazırlıklarını gerçekleştirecek.

        Milliler, 25 Mart Pazartesi günü özel uçakla Avusturya'nın başkenti Viyana'ya hareket edip, aynı gün TSİ 19.00'da mücadelenin oynanacağı Ernst Happel Stadyumu'nda yürüyüş yaparak hazırlıklarını tamamlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, TSİ 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

        A Milli Takım, 26 Mart Salı TSİ 22.45'te oynanacak mücadelenin ardından özel uçakla İstanbul'a dönecek.

        A Milli Futbol Takımı'nda Macaristan ve Avusturya ile oynanacak özel maçlar için kadroya davet edilen isimler şu şekilde:

        Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Yılport Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

        Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)

        Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

        Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Abdülkadir Ömür (Hull City), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Yazıcı (Lille).

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