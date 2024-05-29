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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıklarına devam etti - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıklarına devam etti

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 19:25 Güncelleme: 29.05.2024 - 19:25
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        A Milli Takım, EURO 2024'e hazırlanıyor!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde İtalya ve Polonya ile özel maçta karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın bir bölümü basına açık gerçekleştirildi. Antrenman ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Yarı sahada çift kale yapılan maçla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

        Antrenmanda Vincenzo Montella, Semih Kılıçsoy ile yakından ilgilenirken, onunla birkaç kez konuşma yaptığı gözlendi.

        TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un da izlediği antrenmanı Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek milliler ile Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası'nın 23. yılı sebebiyle LÖSEV'den çocuklar ziyaret etti.

        Antrenmana evlilik izni olan Çağlar Söyüncü ile eşi doğum yapan Merih Demiral katılmadı, İsmail Yüksek de bireysel çalıştı.

        Ay-yıldızlılar çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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