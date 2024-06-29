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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçı hazırlıklarına devam etti - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçı hazırlıklarına devam etti

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 19:03 Güncelleme: 29.06.2024 - 19:05
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        Millilerde Avusturya hazırlıkları sürdü
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        Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki kamp merkezinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen idman ısınma hareketleriyle başladı.

        Daha sonra futbolcular gruplara ayrılıp top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avusturya maçının taktiği üzerinde duruldu.

        Dünkü antrenmanda tedbiren dinlendirilen Hakan Çalhanoğlu ile Mert Günok da takımla çalıştı.

        Öte yandan arka adalesinde zorlanma olan Samet Akaydin, bugünkü antrenmanda da yer almadı.

        Antrenmanı TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.

        A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 17.30'da yapacağı antrenmanla Avusturya karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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