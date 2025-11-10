Habertürk
        Haberler Spor Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı, Bahreyn'i 3-0 mağlup etti! - Voleybol Haberleri

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Bahreyn'i 3-0 mağlup etti!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda oynadığı 4. maçta Bahreyn'i 3-0 yenerek üçüncü galibiyetini aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 16:42 Güncelleme: 10.11.2025 - 16:42
        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Bahreyn'i 3-0 yendi
        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda oynadığı 4. maçta Bahreyn'i 3-0 yenerek üçüncü galibiyetini aldı.

        Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, oynadığı 4. maçta Bahreyn'i 25-22, 34-32 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Milliler bu sonuçla turnuvadaki üçüncü galibiyetini almış oldu.

        Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında yarın 19.00'da ev sahibi Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

        Milli takımın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Çad, İran ve Bahreyn'in katılımıyla düzenlenen organizasyonda tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale; üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak.

