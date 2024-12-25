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        Haberler Spor Diğer Hentbol A Milli Erkek Hentbol Takımı, Karpat Turnuvası'nda mücadele edecek - Diğer Haberleri

        A Milli Erkek Hentbol Takımı, Karpat Turnuvası'nda mücadele edecek

        A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'da düzenlenecek Karpat Turnuvası'na katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:31 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:31
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        Milliler, Karpat Turnuvası'nda mücadele edecek
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        A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'da düzenlenecek Karpat Turnuvası'na katılacak.

        Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Karpat Turnuvası'na katılmak için 2 Ocak'ta Romanya'ya gidecek.

        Milli takım, 3-5 Ocak tarihlerinde Piteşti kentindeki Mioveni Spor Salonu'nda düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.

        Turnuvada Romanya, Gürcistan ve Sırbistan ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, 7-10 Ocak tarihlerinde ise Ankara'da hazırlık kampı yapacak.

        A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın turnuvadaki maç programı (TSİ) şöyle:

        3 Ocak 2025 Cuma:

        18.30 Romanya-Türkiye

        4 Ocak 2025 Cumartesi:

        15.30 Gürcistan-Türkiye

        5 Ocak 2025 Pazar:

        15.30 Türkiye-Sırbistan

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