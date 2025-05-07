A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avusturya'ya 34-29 mağlup oldu

Euro 2026 Elemeleri 7. Grup 5. maçında A Milli Erkek Hentbol Takımı, konuk ettiği Avusturya'ya 34-29 mağlup oldu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Euro 2026 Elemeleri 7. Grup 5. maçında Avusturya ile Sivas'ta karşı karşıya geldi. 4 Eylül Spor Vadisi Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerle başladı. İlk yarı 19-14 Avusturya'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf Avusturya oldu. Skoru elinde tutan konuk takım Avusturya kalan bölümlerde farkı açarken, ay-yıldızlılar maçtan 34-29 mağlubiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlılar grubundaki 6. ve son maçında ise 11 Mayıs Pazar günü TSİ 19.00'da Almanya ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Stuttgart kentindeki Porsche Arena'da oynanacak.

REKLAM

Öte yandan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, THF Başkanı Mesut Çebi, Yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda spor sever mücadeleyi protokol tribününden takip etti.