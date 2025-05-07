Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        83
        Fenerbahçe
        FB
        75
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        57
        Beşiktaş
        BJK
        55
        Rams Başakşehir
        İBFK
        51
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Göztepe
        GÖZ
        46
        Trabzonspor
        TS
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Tümosan Konyaspor
        KON
        43
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        43
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Bellona Kayserispor
        KYS
        41
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        40
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        35
        Net Global Sivasspor
        SVS
        34
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Diğer Hentbol A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avusturya'ya 34-29 mağlup oldu - Diğer Haberleri

        A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avusturya'ya 34-29 mağlup oldu

        A Milli Erkek Hentbol Takımı, Euro 2026 Elemeleri 7. Grup 5. Maçında Avusturya'ya 34-29 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 21:53 Güncelleme: 07.05.2025 - 21:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hentbol Milli Takımı, Avusturya'ya mağlup!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Euro 2026 Elemeleri 7. Grup 5. maçında A Milli Erkek Hentbol Takımı, konuk ettiği Avusturya'ya 34-29 mağlup oldu.

        A Milli Erkek Hentbol Takımı, Euro 2026 Elemeleri 7. Grup 5. maçında Avusturya ile Sivas'ta karşı karşıya geldi. 4 Eylül Spor Vadisi Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerle başladı. İlk yarı 19-14 Avusturya'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.

        İkinci yarıya iyi başlayan taraf Avusturya oldu. Skoru elinde tutan konuk takım Avusturya kalan bölümlerde farkı açarken, ay-yıldızlılar maçtan 34-29 mağlubiyetle ayrıldı.

        Ay-yıldızlılar grubundaki 6. ve son maçında ise 11 Mayıs Pazar günü TSİ 19.00'da Almanya ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Stuttgart kentindeki Porsche Arena'da oynanacak.

        REKLAM

        Öte yandan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, THF Başkanı Mesut Çebi, Yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda spor sever mücadeleyi protokol tribününden takip etti.

        Salon: Sivas Taha Akgül

        Hakemler: Karim Gasmi, Raouf Gasmi (Fransa)

        Türkiye: Enis Harun Hacıoğlu, Sadık Emre Herseklioğlu, Ozan Erdoğan, Durmuş Ali Tınkır, Doruk Pehlivan, Enis Yatkın, Görkem Biçer, İlkan Keleşoğlu, Eyüp Arda Yıldız, Danyel Kaya, Yunus Özmusul, Ediz Aktaş, Şevket Yağmuroğlu, Alper Aydın, Ali Emre Babacan, Koray Ayar

        Avusturya: Janko Bozovic, Jozsef Albek, Florian Kaiper, Sebastian Frimmel, Nemanja Belos, Lukas Herburger, Lukas Schweighofer, Nicolas Paulnsteiner, Eric Damböck, Tobias Wagner, Jakob Nigg, Elias Kofler, Lukas Hutecek, Franko Lastro, Michael Miskovez, Constantin Jarolim

        İlk Yarı: 14-19

        Maç Sonucu: 29-34

        İki dakika cezası alanlar: Eyüp Arda Yıldız (Türkiye), Michael Miskovez (Avusturya)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        Eski eşini alt geçitte vurarak öldürdü
        Eski eşini alt geçitte vurarak öldürdü
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Habertürk Anasayfa