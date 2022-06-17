AA

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre B Grubu'ndaki son maçına çıkacak milliler, 20 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalışmalarına başlayacak.

Daha önce 25 kişi olarak açıklanan aday kadrodan bazı oyuncular, liglerinin sona ermesinin ardından İstanbul'da toplanarak yardımcı antrenör Hakan Demir yönetiminde çalışmıştı.

Başantrenör Ergin Ataman tarafından 22'ye düşürülen aday kadrodan Erten Gazi, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz ve Furkan Haltalı çıkarılırken, Samet Yiğitoğlu aday kadroya davet edildi.

A Milli Takım, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde Büyük Britanya ve Yunanistan ile B Grubu'nda yer alıyor. Ay-yıldızlılar, grupta yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Yunanistan'a 2 maçta da yenilen milliler, Büyük Britanya'yı ise mağlup etti.

FIBA, daha önce almış olduğu karar doğrultusunda grupta bulunan Belarus'u organizasyonlardan ihraç etmişti.

ADAY KADRO

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takımın 22 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Yiğitcan Saybir, Egemen Güven (Anadolu Efes), Kartal Özmızrak (Bahçeşehir Koleji), Egehan Arna, Samet Yiğitoğlu (Beşiktaş Icrypex), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Nef), Berkan Durmaz (Pınar Karşıyaka), Muhsin Yaşar, Berk Uğurlu, Yiğit Arslan (TOFAŞ), Berk Demir (Türk Telekom), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Sertaç Şanlı (Barcelona), Alperen Şengün (Houston Rockets), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers).