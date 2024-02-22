A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik İtalya kadrosu belli oldu
A Milli Takımımızın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda oynayacağı İtalya maçının 12 kişilik kadrosu belli oldu.
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında bugün İtalya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç kadrosu açıklandı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:
Berk Uğurlu, Buğrahan Tuncer, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Melih Mahmutoğlu, Okben Ulubay, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Yiğitcan Saybir.
İtalya-Türkiye mücadelesi bugün TSİ 22.30'da oynanacak.