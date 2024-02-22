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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik İtalya kadrosu belli oldu - Basketbol Haberleri

        A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik İtalya kadrosu belli oldu

        A Milli Takımımızın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda oynayacağı İtalya maçının 12 kişilik kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 11:29 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:29
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        12 Dev Adam'ın İtalya kadrosu belli oldu
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        2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında bugün İtalya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç kadrosu açıklandı.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

        Berk Uğurlu, Buğrahan Tuncer, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Melih Mahmutoğlu, Okben Ulubay, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Yiğitcan Saybir.

        İtalya-Türkiye mücadelesi bugün TSİ 22.30'da oynanacak.

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