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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım A Milli Basketbol Takımı'na katılmayan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e 5 maç ceza! - Basketbol Haberleri

        A Milli Basketbol Takımı'na katılmayan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e 5 maç ceza!

        Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, A Milli Takım'a katılmayan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e 5 maç ceza verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 18:46 Güncelleme: 26.08.2023 - 19:02
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        Larkin ve Wilbekin'e 5 maç ceza!
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        Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, A Milli Takım'ın 2024 Olimpiyat Ön Eleme maçlarına katılmayan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e 5'er maç men ve para cezası verdi.

        TBF Disiplin Kurulu bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

        "A. Efes Spor Kulübü basketbolcusu Deshane Davis Larkin’in, Milli Takımlar Direktörlüğü’nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile;

        Fenerbahçe Spor Kulübü basketbolcusu Scott Jordan Wilbekin’in, Milli Takımlar Direktörlüğü’nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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