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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım A Milli Basketbol Takımı, İtalya'ya kaybetti! - Basketbol Haberleri

        A Milli Basketbol Takımı, İtalya'ya kaybetti!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 mağlup oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 00:28 Güncelleme: 23.02.2024 - 00:46
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        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İtalya'ya 87-80 mağlup oldu.

        Gruptaki diğer mücadelede ise İzlanda, sahasında Macaristan'ı 70-65 yendi.

        A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda'yı konuk edecek.

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