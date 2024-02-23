A Milli Basketbol Takımı, İtalya'ya kaybetti!
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 mağlup oldu
Giriş: 23.02.2024 - 00:28 Güncelleme: 23.02.2024 - 00:46
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İtalya'ya 87-80 mağlup oldu.
Gruptaki diğer mücadelede ise İzlanda, sahasında Macaristan'ı 70-65 yendi.
A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda'yı konuk edecek.