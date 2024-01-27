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        900 bin liralık malzeme çaldı!

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan iş yerinde 900 bin TL'lik malzeme çalan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 01:06 Güncelleme: 27.01.2024 - 01:06
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        900 bin liralık malzeme çaldı!
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        İHA'nın haberine göre, 23 Ocak tarihinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan işyerinden piyasa değeri yaklaşık 900 bin TL olan malzemeler çalındı.

        İş yeri sahibinin yaptığı şikayet sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda olayı M.A.Ç., K.G., E.Ö. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi.

        Bugün yapılan çalışma neticesinde 3 şüpheli yakalandı, ifadeleri sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çalınan malzemeler işletme sahibine teslim edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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