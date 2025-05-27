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        Haberler Sağlık 9 yaşındaki çocuğun midesinden saç yumağı çıktı | Sağlık Haberleri

        9 yaşındaki çocuğun midesinden saç yumağı çıktı

        Eskişehir'de mide ağrısı, bulantı ve iştahsızlık şikayetiyle hastaneye götürülen B.G.'nin (9) midesinden, uzun süreli saç ve yabancı madde yeme alışkanlığı sonucu birikerek oluşan ve tıp literatüründe 'bezoar' olarak bilinen saç yumağı çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 09:48 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:49
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        9 yaşında! Midesinden saç yumağı çıktı
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        B.G. ailesi tarafından mide ağrısı, bulantı ve iştahsızlık şikayetleriyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Çocuk Cerrahi Servisi'nde yapılan endoskopik ve radyolojik incelemede B.G.'nin midesinde büyük bir kitle olduğu belirlendi. Eskişehir Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Berkay Tekkanat ile Op. Dr. İbrahim Yıldırım tarafından ameliyata alınan M.G.'nin midesinden, büyük bir saç yumağı çıkarıldı. Kısa sürede servise alınan M.G., hastaneden taburcu edildi.

        "MİDEYİ TAMAMEN DOLDURDUĞUNU GÖRDÜK"

        Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Berkay Tekkanat, küçük kızın midesindeki saç yumağının uzun süreli saç yutma alışkanlığından oluştuğunu söyledi. Op. Dr. Tekkanat, "Bu saçlar sindirilemediği için zamanla mide içerisinde birikmiş ve devasa bir kitle halini almış. Bu durum hem fiziksel hem psikolojik açıdan önemli bir sorun. Kitle o kadar büyümüş ki mideyi tamamen doldurduğunu gördük. Bu tür durumlar zamanında fark edilmediğinde, bağırsak tıkanıklığı, mide delinmesi gibi ciddi ve hayati tehlike arz eden komplikasyonlara yol açabiliyor. Neyse ki zamanında müdahale ettik ve başarılı bir ameliyatla bu kitleyi çıkardık" dedi.

        "BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM ÖNEMLİ"

        Op. Dr. İbrahim Yıldırım da tıp literatüründe 'bezoar' olarak bilinen saç yumağının çocuk yaş gruplarında oldukça nadir görüldüğünü söyledi. Son yıllarda, çeşitli faktörlere bağlı olarak saç yeme alışkanlığının (trikofaji) daha sık karşılaştıklarını ifade eden Op, Dr. Yıldırım, "Ailelerin bu tür davranışları fark etmesi ve zamanında bir uzmana başvurması hayati önem taşıyor. Bu vaka, bize hem tıbbi hem de psikolojik açıdan bütüncül yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı" diye konuştu.

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